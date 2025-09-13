韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第9話にて、ナ・ユンソ（15歳）が最年少ながら頼もしいリーダーシップを見せた。

【映像】15歳練習生のスゴすぎるダンス！

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

プレッシャー大な練習から…清涼感たっぷりのステージへ

練習生たちが4つのグループに分かれ、それぞれ新曲を披露するセミファイナルの「デビューコンセプトバトル」。高い実力で知られるユンソは、爽やかな雰囲気の楽曲「Sugar HIGH」チームに所属している。

頼れるスィ・チンウィ（16歳）が別のチームに移動してしまったため、メンバーから依頼を受け、ユンソは年上ばかりのチームでパフォーマンスリーダーを務めることに。ユンソは「すごく負担も感じていますし、責任感を持たなきゃと思っています」とプレッシャーに押し潰されそうになりながらも、動線整理からチームをリード。しかしボーカルポジションのメンバーが多い「Sugar HIGH」チームは振付を覚えるスピードが遅く、ミスを繰り返す。

メンバーから頼られ続け、「お兄さんたちが振付を覚えるのが少し遅いので、心配です」と不安そうに語ったユンソ。視聴者からは健気な姿に「ユンソすごすぎる」「先生だわ」という応援コメントが多く寄せられていた。

中間チェックでは、まったくまとまりがなく振付のミスが相次ぐバラバラのパフォーマンスに、「ディテールがかなり欠けている」「もっと練習が必要だ」と、マスターからは酷評が。「Sugar HIGH」チームはこの時点で最下位に選ばれてしまい、ユンソは肩を落とした。気合いを入れ直し、何度もディテールを揃えるために同じ振付を繰り返すチーム。しかしなかなかクオリティは上がらず、練習生からの評価でも「ダンスが不正確」「改善点はダンス」と辛辣な声ばかり。ユンソは「どうすればいいんだろう」「メンタルがどんどん揺れてしまった」と、顔を覆ってしまった。

メンバーに励まされて絆を育み、少しずつ活力を取り戻していくユンソ。本番のステージには、オーバーオールに水色のニット帽を被ったキュートな衣装で現れた。猫やスイーツをコンセプトとしたキュートなステージセットに、ケーキを持ってユンソが登場すると、観客からは歓声が起こる。そしてユンソは、終始可愛らしい表情とはつらつとしたダンスで魅了。キラキラとした清涼感あふれるステージに、視聴者からも「ユンソ優勝」「本当にかわいいしダンスすごい」という感想が相次いだ。

マスターも「生歌が安定してるから聴きやすかった」と高評価。しかし観客による投票の結果、ユンソは1180点で、まさかのチーム内最下位となってしまう。ユンソの努力を知る練習生たちは絶句。ユンソは落ち込みながら「残念でしたが、もし次のステージができるのであれば、もっとカッコ良く満足のいくステージをやりたいです」と語っていた。

コメント欄でも「ユンソ報われてよ」「15歳でここまでやるのスゴすぎるよ」「泣きたい」「絶対ファイナルいこう」「ずっと応援してる」などのコメントが相次いでいた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）