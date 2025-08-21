ショートアニメ『テイコウペンギン』とYouTubeチャンネル『カジサック KAJISAC』とのコラボが決定し、あわせてコラボ動画が公開された。

『テイコウペンギン』は、ブラック企業で働くペンギン・パンダとその上司の日々を描いた“反逆系エンターテインメント”。2020年には書籍『テイコウペンギン アニメBOOK』を発売、2022年1月にはテレビ東京系番組『きんだーてれび』にてテレビアニメ化。チャンネル登録者数は192万人（2025年8月時点）を突破し、チャンネル開設から6年、ショートアニメを代表するIPへと成長している。

『カジサック KAJISAC』は、吉本興業所属のお笑い芸人キングコングの梶原雄太が出演し、「チームカジサック」が運営するチャンネル。様々なジャンルの達人や芸能人といったゲストやカジサックの家族と一緒に様々な企画に取り組む動画を制作しており、チャンネル登録者数は242万人（2025年8月時点）を突破。また『カジサックの小部屋』や『梶原雄太の部屋』など、サブチャンネルも含めて幅広い活動を行っている。

カジサックファミリーが『テイコウペンギン』のアニメに登場するコラボ動画では、上司から売り上げ100億円を作ることを命じられたペンギンたちの姿が。ところが、用意されたのはボロボロの食堂と小麦粉だけ……。途方に暮れるペンギンたちの前に現れたのは、お店のオーナーになったカジサックファミリー。映像では、ペンギンたちと一緒に、予算100円の激安食堂の看板メニュー開発に取り組む様子が描かれている。有給休暇獲得をかけて、ペンギンたちやカジサックがどのような料理をつくるのか……。

なお、本コラボでは、YouTubeチャンネル『テイコウペンギン』にてコラボ動画が配信されるほか、Plott Gamesが運営する『テイペンウォーズ～ブラック企業破壊大作戦～』にてコラボイベントが開催される。（文＝リアルサウンド編集部）