「泥だんごに『鉛筆の芯』を振りかけたら…ほぼ鏡。磨きを極め過ぎて泥だんごの向こう側へ行ってます」



【写真】驚き！鏡のように輝く泥だんご

そんな投稿が、Xユーザーのnoriko 世界泥だんご協会会長（仮）さん（@MPgybuHx96dPQqL）によって投稿され、大きな反響を呼びました。添えられた写真には、信じられないほどの光沢を放つ“銀色の球体”が映っています。しかし、これはただの金属球ではありません。実はすべて泥だんごでできているのです。



泥だんごとは、泥を丸めて乾燥させ、表面を磨いて仕上げた土の“工芸品”。子どものころ、砂で光らせて遊んだ記憶がある人もいるでしょう。そんな泥だんごのイメージをくつがえす今回の作品には、2.3万件を超える“いいね”が寄せられました。



制作したのは、現在オランダ在住の山田典子さん。Xでは「世界泥だんご協会会長（仮）」を名乗り、海外でも泥だんご文化を発信し続けています。グラファイト（鉛筆の芯）をまぶして磨き上げた“鏡だんご”が生まれるまでには、数々の試行錯誤があったようです。



この驚きの作品ができるまでの道のりについて、山田さんに詳しく伺いました。



制作のきっかけは公園で過ごした日々 “無限に作った”失敗の先に光があった

ーー泥だんごを作り始めたきっかけは？



「始めたのは6年前、コロナ禍がきっかけでした。夫がリモートワークになったことで家では静かに過ごす必要があり、当時まだ幼かった子ども2人と、毎日公園で過ごすようになったんです。そこで泥だんごを作るようになり、気づけば1日7〜8時間は没頭していました」



ーー日本とオランダ、それぞれの制作環境の違いで苦労したことはありますか？



「日本では、公園の土にあまり粘土質が含まれていなかったため、いつも完璧に仕上がるとは限りませんでした。なぜうまくいかないのかを知りたくて、失敗しながらもひたすら作り続けたんです。うまくできたときの喜びは格別でした。オランダに来てからは、土を勝手に採取してはいけないというルールがあり、さらに砂質のため光らせるのがとても難しくて…。一時はあきらめかけたこともあります。それでも、泥だんごを作っていると心が軽くなることに気づいて、精神的に辛かった時期にまた作り始めたんです。今では、粘土と砂を買って自宅で作っています。夢中になって“ゾーン”に入れる感覚は、まるで禅の修行のようだと感じています」



ーー特に思い入れのある作品があれば教えてください。



「母を亡くしたあと、思い出を振り返りながら作ったハート形の泥だんごです。作っている間、癒やされる感覚が強くて…。中に紐を通して吊るせるようにして、大切に飾っています」



ーー鉛筆の芯（グラファイト）を使うというアイデアは、どのようにして生まれたのでしょうか？ 制作中の印象的なエピソードがあれば教えてください。



「グラファイトを使うアイデアは、YouTubeのフォロワーさんからのリクエストでした。毎日さまざまな国からリクエストや質問をいただいていて…。これまでにも、ターメリック、木炭、抹茶など、いろんな素材で挑戦してきました。紫芋だけはネトネトしすぎて無理でしたが（笑）、他はちゃんと光らせることができました」



ーーオランダの人々の反応はいかがでしたか？



「オランダには『泥だんご』という概念自体がないので、まず『これは何に使うの？』『意味は？』と聞かれます。制作過程の動画を見せると、驚く方が多いですね。SNSを通じて少しずつ広まりつつあるとは感じていて、今後も作り方や魅力を発信し続けたいです。ワークショップに来られた方は、帰るときには疲れきっていますが、すごく満足そうなんですよ。自分の手で“宝石”を生み出す体験は、やはり特別なのだと思います」



ーー泥だんごの魅力はどんなところにあると感じますか？



「癒やされるところ、そして工夫次第でどんどん変化できるところですね。材料を変えたり、作り方を試したり、実験を重ねるたびに新しい可能性が広がる。そのワクワク感がたまらなく好きです」



ーー“世界泥だんご協会”として、今後取り組んでいきたいことを教えてください。



「世界中の泥だんご愛好家を集めてイベントを開いたり、研究したりしていきたいです。今は、そのためのコアメンバーになってくれる世界の“泥だんご先生”たちに声をかけているところです。日本では、京都の左官職人・三谷さんに協力いただいています。いつも相談に乗ってもらっていて、一緒に広げていこうと話しています。最近では、イギリスの雑誌社からYouTube経由で取材依頼をいただいたり、日本でも複数の取材を受けたりして、広がりを実感しています。これからもコツコツ発信を続けていきたいですね」



この驚異の“泥だんご”には、投稿を見た人から数多くのコメントが寄せられました。



「信じられないくらい美しい。泥だんごも科学なんですね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）