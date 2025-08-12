ウクライナ戦争に参戦して帰ってきた軍人のため、ロシアが恐怖を感じている。戦争の英雄として称えられる彼らが隣人を殺害する殺人魔に急変しているからだ。

独フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング（ＦＡＺ）は最近、ウクライナの戦場から故郷に戻って犯罪をするロシア軍人を集中的に扱った。今年５月、モスクワから約２５０キロ離れたクラスニ村では司書の５４歳の女性が遺体で見つかった。犯人は休暇中の軍人と確認され、地域社会に衝撃を与えた。

ロシア独立メディアのビョルストカによると、２０２２年のロシアのウクライナ空襲以降、軍人によって死亡または重傷を負ったロシア人は少なくとも７５４人にのぼる。このうち１９６件が殺人事件と推定されるが、実際の死亡者数はさらに多いとみられる。被害者の大半が犯人の家族や友人であり、加害者は前科者であるケースが多かった。

ＦＡＺによると、ロシア国営メディアは軍人を英雄と呼んでこうした事件を報道しないが、地域メディアで伝えられているという。軍は軍人に対する信頼を毀損したりフェイクニュースを流布したりする行為に刑事訴訟で対抗すると強調している。

◆重犯罪の囚人部隊、戦争後に家へ

収監者からなる「囚人部隊」は不安感を広めている原因の一つだ。

ロシアのプーチン大統領は６カ月間の軍服務を終えた人を赦免してきた。今まで赦免を受けた犯罪者が何人いるか正確な数は確認されていない。凶悪犯罪を犯した人も処罰を免れるために自発的に軍に入隊しようとする雰囲気だ。ニコライ・オゴロビアクは１０代の青少年４人を殺害した容疑などで２０年刑を言い渡されたが、軍に入隊して重傷を負い、赦免された。その後、麻薬関連の容疑でまた１０年刑を言い渡されると、彼は軍に復帰すると明らかにした。

犯罪を犯して監獄の代わりに軍に逃避する人たちもいる。キリル・チェフリギンは元妻とその交際相手を殺害して収監され、監獄で入隊申請書を出した。被害女性の母は「（チェフリギンは）罪を贖罪するためでなく処罰を避けようと戦争に行くことを望む」とし「彼が報復するのではないかと恐怖を感じる」と語った。チェフリギンが赦免されれば５歳の子どもの養育権を受ける可能性もある。

ワシントンポスト（ＷＰ）は「プーチン大統領の戦時社会で最もディストピア的な姿は、殺人犯と強姦犯が戦争に行って赦免を受け、戦争後で家に戻れるようにしたこと」と指摘した。

◆「参戦勇士の帰還、深刻な安保脅威を招く」

帰郷軍人の犯罪は数字にも表れている。ロシア内務省によると、昨年、重大犯罪は計６１万７３０１件発生したが、２０１４年以降で最多だ。

専門家らはロシア軍内部の暴力的な雰囲気が犯罪の増加に影響を及ぼしたとみている。欧州政策分析センターの分析家キリロワ氏は「ロシア最前線は指揮官が兵士にする犯罪の温床になった」とし「問題はそのような人たちが全く処罰を受けないこと」とＷＰに話した。

軍紀維持名目で兵士を殴打したり閉じ込めたりするなど残酷行為が蔓延するが、指揮官は特に処罰を受けない。多くの軍人が外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を経験するが、心理的支援は非常に不足しているという。

１９８９年のソ連時代にもアフガニスタン戦争から帰還した参戦勇士による犯罪が急増した。ＦＡＺは「権力者は数十万人の参戦勇士の帰還が深刻な安保の脅威を招くという点を認識している」と伝えた。