この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

麻雀の序盤、手牌に浮いている「白」と「中」。どちらも1枚ずつ切れているこの状況で、あなたは何を基準に切る牌を選んでいるだろうか？「どっちも同じでしょ」と、感覚で切ってはいないだろうか？もし、その一見どうでもよさそうな字牌の選択に、アガリ率や放銃率をわずかにでも改善させる「思考のヒント」があるとしたら、知りたくないだろうか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】初心者9割が知らない字牌の話」では、初心者9割が知らない、しかし知っていると差がつく「字牌の扱い方」に関する豆知識が、非常に分かりやすく解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



ケース1 手作り編：どっちが重なりやすい？「白」と「中」の選択ーーー。

最初のテーマは、自分の手を進める上での字牌の選択だ。

・状況: 自身は第一打で手牌には「白」と「中」が一枚ずつ。そして、場にはすでに「中（対面）」→「白（上家）」の順番で1枚ずつ切れている。



・思考のポイント: ここで注目すべきは、「誰が、どの字牌を先に切ったか」だ。今回であれば、自分に近い上家が「白」を切り、対面が「中」を切っていたことがポイントだ。この場合、自分のツモ番に近い上家が「白」を切っているということは、上家も同様に手の中に「中」と「白」を持っていれば「中」を切ることが多い。ただ、切らないということは手の中に「中」はない可能性が高い。そのため、「中」が山に残っている可能性は「白」よりもわずかに低い、と考えることができる。

・結論: したがって、この場合は重なる可能性がわずかに高い「白」を残し、「中」から切るのがベターな選択となる。



ケース2 守備編：リーチにどっちを切る？より安全な字牌の選択ーーー。

次に、相手からリーチがかかった際の、守備での字牌の選択だ。

・状況: 東発、上家から6巡目にリーチがかかった一発目。自身の手牌には「白」と「中」が一枚ずつあり、どちらも場に1枚ずつ切れている。「白」は対面が3巡目、「中」は下家が5巡目に切っている。どちらかを切れば良形の一向聴キープできる。



・思考のポイント: この場合に注目すべきは、「どちらの字牌が、より“直近”で切られたか」がポイントだ。より直近で切られた字牌の方が、リーチ者が重なっている可能性が低いことが言える。というのも、もし持っていればポンして聴牌取る可能性が高いからだ。

・結論: したがって、より最近切られた「中」の方が、リーチ者の当たり牌である可能性がわずかに低い、と考えることができる。



動画では、ケースごとに麻雀AI「NAGA」とも一緒に検証したり、他の問題もあるため是非見てほしい。



まとめ：神は細部に宿る。小さな差の積み重ねが勝利を呼ぶーーー。

今回紹介された字牌の選択は、麻雀の勝敗に常に直結するような、劇的なテクニックではないかもしれない。動画でも「成績に大きく影響するものではない」と語られている。



しかし、このような細かい選択に気を配り、常に最善を尽くそうとする姿勢こそが、長期的に見てあなたの成績を向上させるのだ。何も考えずに打つ一打と、明確な根拠を持って打つ一打とでは、その価値は天と地ほども違う。こういった字牌の扱いを気にできないと他の選択も疎かにしがちのため思考する癖は大切になる。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説を確認し、あなたの麻雀に「神は細部に宿る」という意識を取り入れてみてほしい。