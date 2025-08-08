この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「出産は“鼻からスイカ”ではない！痛みの本質は“生理痛の進化版”」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、助産師HISAKOさんが「【出産】赤ちゃんを産む時は痛いですか？」と題し、出産の痛みに関する多くの疑問に自身の経験を交えて語った。



HISAKOさんは、中学校や高校でいのちの授業をする際や、初めて妊娠した女性から「赤ちゃんを産む時って、やっぱり痛いんですよね？」という質問を多く受けると明かす。出産の痛みにまつわる例えとして、よく話題になる「鼻からスイカ」「10トンダンプで腰を引かれる」といった“怖すぎる例え”に対して、「鼻からスイカ出したことある人いるん？」「ダンプトラックで腰を引かれた人、いないよね」とツッコミを交えつつ、「あまり現実的ではない」と苦笑する。



出産の痛みについて、HISAKOさんは「腎痛も生理痛も、基本的には全く同じ種類の痛み」と自身の見解を表明。「生理痛は月経血を外に出そうとする子宮の収縮、腎痛は赤ちゃんという大きな塊を外に出すための収縮。どちらも同じ押し出す力から生じるもの」と分かりやすい説明を加えた。そのうえで、「生理痛がひどい人は、腎痛もきついと思いがちだが、実際は『腎痛より生理痛の方が痛かった』という人もいる」と実体験や現場エピソードを紹介。



また、「腎痛は“痛い30秒→痛くない5分”の繰り返しなので、生理痛のようにずっと痛いわけじゃない。痛みの合間にご飯も食べられる」と具体的な特徴を提示。「腎痛の方が楽だったという人もいる」「生理痛がない人は腎痛の種類を全く知らないから、逆にびっくりするかも」とも語った。



「痛いか痛くないかでいえば“押し出す力”なので痛い。でも私は“痛い”というよりも、体の奥底から湧き上がる巨大な力のイメージ」と、単なる恐怖やネガティブイメージだけでは語れないとし、「出産の痛みは、女性たちが過去から皆やってきたもの。力を抜けば、痛みをさほど強く感じないこともある」と力を込めた。



動画の締めくくりには、「お産を終えた女性たちからは『今までで一番頑張ったし、達成感と満足感がやばい』という声が多い」とポジティブな面を強調。「決して“痛いだけ”のものではなく、その先には大きな喜びが待っている。怖がらず、出産の日を前向きに夢見ていいと思う」と、視聴者に温かいエールを送った。