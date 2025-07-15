·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ë¤±¤É¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¸üÏ«¾Ê¤¬ÂÐ½èË¡¾Ò²ð
¡¡8·î°Ê¹ß¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬½ç¼¡ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿¸å¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´¼«¿È¤Ç¤Î¿½ÀÁ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤È¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¸þ¤±¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¡Ö»ñ³Ê¾ðÊó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¿Ç¤Ç¤¤ë¡£
¢£»ñ³Ê¾ðÊó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅÊÝ¸±¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£Ã±ÂÎ¤Ç¤Ï¼õ¿Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡£