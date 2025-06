2000年以上も前から日本人の主食としてありつづけたお米。

かつて寒冷地での栽培が難しかったお米は、多くの人々の尽力によって品種改良がなされ、今では全国どこでも素晴らしい味わいのお米を作ることができている。

そんな日本人の食卓に欠かせない白米を美味しく食べる方法の1つ、それが、おにぎりなのではないだろうか。

今回は、そんな日本人の食に欠かせないおにぎりを、絶品のブランド米で提供してくれる島根県のお店をご紹介したい。

お店の名前は「おむすび三休」だ。

・強烈なこだわりが生み出す最高のおにぎりのお店、それが「おむすび三休」

こちらのお店、島根県でチェーン展開をしているお店なのだが、味わいへのこだわりがハンパではない。

まず、おにぎりの質に最も影響する米だが、「仁多(にた)米」を100%使用している。「仁多米」とは、奥出雲の仁多郡内で取れるお米のこと。

全国棚田百景に選ばれた棚田もあるこのエリアの標高は300〜500m。稲の登熟期(穂に実の入る時期)に昼の気温が高く夜の気温が低いことにより、米の旨味が非常に蓄えられるのだ。

さらにこのエリアは豊富な森林に覆われ、湧き出るミネラルたっぷりの岩清水が育んだ米は全国の品評会でもトップクラスの評価を受けている。

そんな「仁多米」を強火力ガス釜で炊き上げ、注文を受けてからおにぎりにするのだから、うまい以外の言葉が見つからないのは当たり前なのだ。



・厳選素材のおにぎりはどれも美味

こちらではさまざまなメニューがあるため、好みのメニューをオーダーして味わって欲しい。



取材時には昆布と焼きたらこ、南高梅、シャケ、と3つのメニューをオーダーした。



特筆すべきは時間が経っても、米の1粒1粒がしっかりと主張し、噛むたびにお米の美味しい味わいを堪能できるという点にある。もちろん厳選された具材との相性は抜群だ。



もし島根県を訪れるのであれば、こちらのお店で絶品のおにぎりを味わってみてはいかがだろうか?

きっとそこには日本人の歴史とともに成長と技術革新をしてきたお米を使った、絶品のおにぎりがあるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 おむすび三休 シャミネ松江店

住所 島根県松江市朝日町472-2 シャミネ松江

営業時間

月・火・水・木・金・土・日・祝日 09:00 から 19:30

The post 島根県が誇る仁多米100%の絶品おにぎりが味わえるお店「おむすび三休」とは? first appeared on GOTRIP!.