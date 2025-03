「第33回 オールドニューマーケット」東京・日本橋仲通りで、アクセサリーや暮らしの道具など約50店舗

「第33回 オールドニューマーケット(OLD NEW MARKET) in 日本橋仲通り」が、2025年3月15日(土)・16日(日)に東京・日本橋のコレド室町仲通りにて開催される。

「オールドニューマーケット」とは?

2016年に初開催された「オールドニューマーケット」は、“古き良き文化”をテーマに日本橋のコレド室町仲通りで毎月行われているマーケット。仲通りに並ぶ提灯の下に、選りすぐりの商品を揃えた店舗が多数出店する。

ハンドメイドアクセサリーや暮らしの道具が日本橋に集結

かつては職人や商人が集まり、商人の町として発展した日本橋。会場となる本橋仲通りでは、コーディネートのアクセント、時には主役として装いに輝きを与えてくれるハンドメイドの装身具(アクセサリー)や、日々を豊かに整える暮らしの道具など、作り手のこだわりが詰まった多彩なアイテムが販売される。

様々な国から集めたヴィンテージのガラスやパーツをアクセサリーへと組み立てる「エリプシス(...ellipsis)」、「日常にささやかな贅沢を」をコンセプトに、上質な天然石を使ったジュエリーを製作している「グラスフォー (Grass Four)」、ぬくもりのある手編みニットを得意とする「フェアアイルニット工房」など、両日ともに約50店舗が出店予定となっている。

開催概要

「第33回 オールドニューマーケット in 日本橋仲通り」

開催日:2025年3月15日(土)・16日(日)

時間:12:00〜17:00

会場:コレド室町仲通り(東京都中央区日本橋室町2-2-1)

※雨天中止。



<出店者>

■3月15日(土)

・装身具

銀工房mariko/marina JEWELRY/MAKKO/kico/fukura/Sato Hatakeyama/アンティーク クリーシェ/AKANE ANDOO/Embroidery Shop ONGON/otoneiron/tomoshiro/noix/GrassFour/One noble novel/missing_.brass/studio Lemon & Lime/Marilyn./...ellipsis/atelier polura/Soiry/AARUSHI/kii./the Green garden./Serendipity/puka -nanduti-/Buttonya:Bitter/fu~ren*/marujyu to c

​・暮らしの道具

Epidote/EMI工房/やなさん工房/sayanonuinui/gururi/alco atol/amenez-moi!/Fluffy/BaHaR/BANDAIYA/ふたば工房/∞m.m∞-エムドットエム‐/Peanuts7/mokurendo/張り子ショップharikokko/いなこさら/REGLAS/yoka

・植物

calm&green

・アンティーク

COLORS/マイフェバ/Moin Moin/Koy studio



■3月16日(日)

・装身具

LAFSart/HAru_season/MoTo jewelry/Newyoko jewerly/atelier_rusty/atelier lis./Sato Hatakeyama/by m。/PERLA/fugue/j.couture/Boite de maco/missing_.brass/イトシゴト/Dhire dhire wala/yupp/Kaikea/Marilyn./atelier polura/kore nanda?/Soiry/AARUSHI/ame/Aneshka/uiny by nakamurayui/Bonny Marble/M96/marimello/蜜里-mituri-/umu

・暮らしの道具

あだん/木工房三澤/EMI工房/やなさん工房/gururi/Fluffy/BaHaR/Koriolis Textiles/starLAB/革細工らでぃっしゅ/ふたば工房/芦澤 和洋/FORA/フェアアイルニット工房am/mokurendo/kotoneyuki/TOKUワークショップ/Treetrees

・植物

neem/QUEUE DE RANUN/calm&green

・アンティーク

マイフェバ

