Xユーザー「Tansu Yegen」によれば、来福は片腕を失い、人間のように2本足で歩くことを学んだという。約20秒の動画では、山の中の階段をゆっくりと降りてくる姿が映し出されている。しばらくすると、来福は目の前にいるカメラマンの姿に気づいたようだ。いきなり腰を低くし、陸上競技でスタートラインに立つ選手のような姿勢になった。その後、向きを変え、2本足で背筋を伸ばしながら全速力で走り出した。また、来福は途中で男女のカップルに気づくと、速度を落としてカメラを構える女性の横を静かに通り過ぎた。動画はここで終わっているが、来福はその後、再び猛ダッシュで去っていったそうだ。この動画には、以下のようなコメントが寄せられている。「来福はきっと、私よりも速く走れるわ。」「カップルの隣ではきちんと速度を落としている。とても礼儀正しいね。」「まるでウサイン・ボルトのようだ。」「腕を失って、進化したんだね。」「いい走りっぷりだね。」「サルは本当に頭がいいからね。」「きっとオーブンをつけっぱなしにしたことに気づいたのよ。」「あんなふうに走る男性を知っているよ。」「怪我をして片腕を失ったのだろうか。こうやって回復し、適応している姿にはインスパイアされるよ。」「逆境に直面しても、前向きに生きることが大切だってことだね。」ちなみに、今年9月には米ウェストバージニア州で、森の中を2本足で歩くアメリカグマ(アメリカクロクマ)の姿が撮影された。このクマは、少なくとも8年前から険しい山中で暮らしていると伝えられた。画像は『China Daily TikTok「#OneMoment A viral video recently captured a monkey running on two legs like a professional athlete」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)