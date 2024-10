ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。10月13日(日)の放送のテーマは「踊れ! ハジけろ!『ダンス』タイトルソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



----------------------------------------------------

10月13日(日)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121

聴取期限 2024年10月21日(月) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

今回のハピクロは「踊れ! ハジけろ!『ダンス』タイトルソング」をテーマにカウントダウン形式で楽曲を紹介しました。・1位:TRF「EZ DO DANCE」・2位:ABBA「Dancing Queen」・3位:モーニング娘。「恋のダンスサイト」・4位:荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー (Eat You Up)」・5位:TM NETWORK「Come on Let’s Dance」・6位:ももいろクローバーZ「ダンシングタンク♡」・7位:David Bowie「Let’s Dance」・8位:井上陽水「ダンスはうまく踊れない」・9位:もんた&ブラザーズ「ダンシング・オールナイト」・10位:アイリーン・キャラ「Flashdance…What a Feeling」今回の「踊れ! ハジけろ!『ダンス』タイトルソングTOP10」は、70年代にリリースされてディスコ・アンセムとなったABBAの「Dancing Queen」や、80年代に「Hi-NRG(ハイエナジー)」と呼ばれ、その後、日本で「ユーロビート」というジャンルで進化していくサウンドが響く荻野目洋子さんの「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」などが並びました。そんなダンス・ミュージックの歴史を体感できるナンバーが並ぶなか、“TKサウンド”と呼ばれ、90年代にクラブに留まらず、お茶の間にダンスを浸透させた小室哲哉さんプロデュースのTRF「EZ DO DANCE」が堂々のTOPという結果となりました。当時、海外で流行っていたダンス・ミュージックを一晩中流す大規模な音楽イベント「レイブ」と「テクノサウンド」を融合させたスタイルを前面に押し出したTRFは、デビュー曲のタイトルも「GOING 2 DANCE」。デビュー曲からタイトルに“ダンス”が登場する曲で勝負していたTRFが1位という結果は納得です。イントロからテンション爆上げになる、華麗でエモーショナルな曲が揃ったTOP10となりました。。次回10月20日(日)の放送テーマは「自然感じる秋!『葉っぱ』ソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹