【金曜ロードショー:映画「名探偵ピカチュウ」】10月4日21時~22時59分 放送

日本テレビは、「金曜ロードショー」にて映画「名探偵ピカチュウ」を、本日10月4日21時から放送する。ノーカット、5分拡大放送となり、放送時間は22時59分まで。

「名探偵ピカチュウ」は、2019年に公開された「ポケモン」初の実写映画。人とポケモンが共存する世界を舞台に、見た目は可愛いのに中身はおっさんの「ピカチュウ」が活躍する。本作には、モフモフの「ピカチュウ」の他にも「コダック」や「リザードン」、「ピジョット」、「ミュウツー」といったポケモンたちが登場する。

本作では、かつてポケモンが大好きな少年だったティムが、行方不明の父親を探しに人間とポケモンが共存する街・ライムシティにやってくる。父の相棒だったという「ピカチュウ」と共に事件の謎に挑むことになる。刑事役には渡辺謙さんが出演するほか、西島秀俊さんが「ピカチュウ」の日本語吹き替え版を担当。ティムの声を担当した竹内涼真さんがポケモントレーナー役でカメオ出演している。

「金曜ロードショー」映画「名探偵ピカチュウ」

放送時間:10月4日21時~22時59分

ノーカット/5分拡大

【ストーリー】

かつてポケモンのことが大好きな少年だったティム(ジャスティス・スミス/竹内涼真)は、ポケモンと共に仕事に没頭する父親のハリーとポケモンを遠ざけるようになっていた。大人になったティムのもとにある日ハリーが亡くなったという知らせが入り、人間とポケモンが共存する不思議な街・ライムシティへむかう。ヨシダ警部補(渡辺謙)からハリーの部屋の鍵を渡されたティムは、そこで名探偵ピカチュウ(ライアン・レイノルズ/西島秀俊)と出会う。ティムだけにしか聞こえない人間の言葉を話す名探偵ピカチュウは、ハリーの相棒だったこと、そして記憶を失っていることを伝える。

ハリーは生きていると断言するピカチュウと共にティムは手がかりを求め、新米記者のルーシーのもとを訪ねる。ルーシーによると、ハリーは「R」というポケモンを凶暴化する紫色のガスについて調べていたという。情報通のポケモン・バリヤードから、「R」の手がかりが「ラウンドハウス」にあると教えられたティム。さっそく「ラウンドハウス」へ行くと、そこで「R」がばらまかれてポケモンが凶暴化してしまう……!

【声の出演】

名探偵ピカチュウ:ライアン・レイノルズ(西島秀俊)

ティム・グッドマン:ジャスティス・スミス(竹内涼真)

ルーシー・スティーブンス:キャスリン・ニュートン(飯豊まりえ)

セバスチャン:オマール・チャパーロ(三宅健太)

ロジャー・クリフォード:クリス・ギア(三木眞一郎)

ヨシダ警部補:渡辺謙

ハワード・クリフォード:ビル・ナイ(中博史)

(敬称略)

【スタッフ】

監督:ロブ・レターマン

脚本:ダン・ヘルナンデス&ベンジー・サミット ロブ・レターマン デレク・コノリー

原案:ダン・ヘルナンデス&ベンジー・サミット ニコール・パールマン

音楽:ヘンリー・ジャックマン

(敬称略

(C) 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C) 2019 Pokemon.