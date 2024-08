ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。8月4日(日)の放送のテーマは「カラーシリーズ第7弾 水色ソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか……!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



8月4日(日)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121

聴取期限 2024年8月12日(月) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

今回のハピクロは「カラーシリーズ第7弾 水色ソングTOP10」をテーマに、「水色」にまつわる楽曲をカウントダウン形式で紹介しました。・1位:スピッツ「水色の街」・2位:八神純子「みずいろの雨」・3位:back number「わたがし」・4位:ポール・モーリア「恋はみずいろ」・5位:サザンオールスターズ「Bye Bye My Love (U are the one)」・6位:あいみょん「ハルノヒ」・7位:あべ静江「みずいろの手紙」・8位:BLANKEY JET CITY「水色」・9位:Ado「花火」・10位:SHISHAMO「水色の日々」今回の「カラーシリーズ第7弾 水色ソングTOP10」は、イントロから流れるようなメロディラインを爽やかなアレンジで響かせ、開放感を感じされてくれる曲がそろう結果となりました。「水色」は、色彩心理学によると、繊細で心を落ち着かせる効果がある色と言われています。うまくいかない恋愛や、思い通りにならない日々の生活を憂いながらも、こうなったらいいなという未来と、冷静に今を描く歌詞が多かったのは「水色」の特徴を見事に描いているからではないでしょうか。楽しかった想い出を、しっかりと先へつないでいく、清らかで実直な曲がそろったTOP10でした。次回8月11日(日)の放送テーマは「夏の王道! サーフミュージックソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹