米バンド「ブリンク182」のドラマー、トラヴィス・バーカー(46)が、婚約者コートニー・カーダシアン(42)との熱々ショットを公開した。パジャマ姿の2人のあまりにも親密な姿に、フォロワーからは「止めてくれ!」「トラヴィスは足フェチだった!」と動揺するコメントが続出してしまった。

トラヴィス・スコットが現地時間18日に自身のInstagramで公開したのは、コートニー・カーダシアンと部屋の中で撮影したプライベートなツーショットだ。

2人はお揃いのレオパード柄の赤いパジャマを着ており、ソファーの上でくつろいでいるようだ。後部には白いカーテンと、ライトアップした大きなクリスマスツリーが置かれている。

トラヴィスはソファーの上に座っており、寝転ぶコートニーの片足を持っている。両手で足をしっかりと持ち、彼女の足の裏を舐めるような仕草を見せているのだ。

コートニーが寝転びながら撮影したとみられる写真にトラヴィスは「俺がクリスマスに欲しいもの」と言葉を添えているが、2人があまりにも大胆なポーズを取っていることから、フォロワーを驚かせてしまったようだ。

写真を見た人々からは「足フェチだったんだ!」「足のプレイはエロティックだ」というコメントで溢れたほか、「こりゃ一体、何なんだ?」「削除して!」「止めて欲しい」「こんなもの、僕らが見る必要はない」と否定的な意見が多数届いている。

2人は今年1月に熱愛説が浮上、2月にはコートニーが自身のInstagramでトラヴィスとの交際を認めた。10月には真っ赤なバラを敷き詰めたビーチでプロポーズする写真を公開し、婚約したことを正式に発表した。

コートニーは長年交際したスコット・ディシックとの間に3人の子供がおり、トラヴィスは最初の妻シャノン・モークラーさんとの間に2人の子供をもうけている。

そんな2人は最近、トラヴィスの息子ランドン君(18)とコートニーの息子レイン君(7)を連れてディズニーランドへ出かけたばかりだ。

コートニーは現地時間18日に自身のInstagramで「地球上で一番幸せな場所。クリスマスシーズンの雨の中」と記して、雨が降るディズニーランドで撮影した数枚の写真を公開。その中の1枚では、トラヴィスがレイン君を肩車しながら歩いている姿も披露している。

フォロワーからは「トラヴィスとレインは私のお気に入りのデュオよ!」「ディズニーランドは、雨の日が最高だよ」「ディズニーランドで童話のような結婚式をして欲しい」などといった声があがっていた。

画像は『Kourtney Kardashian 2021年10月20日付Instagram「I woke up all night thinking it was a dream.」、2021年12月18日付Instagram「The happiest place on earth, in the rain at Christmas time」』『travisbarker 2021年12月18日付Instagram「All I want for Christmas」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)