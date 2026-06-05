青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回は女子プロが試合によってパターを替える理由を聞いた。【写真】青木瀬令奈が一目惚れしたオデッセイの新作『TRTL』◇ 「リゾートトラストレディス」で今季2勝目を挙げた河本結。普段使うエースパターとヘッドは同じモデルだが、ロフト角3.5度のモノから4度に微