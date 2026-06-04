男鹿市の男鹿水族館GAOで、ペンギンのヒナ観察会が開催されます。間近でヒナを観察できる貴重な機会となります。 GAOでは、先月24日と今月4日にキタイワトビペンギンのヒナが孵化しました。映像は先月24日に生まれたヒナが餌をもらっている様子です。5月6日に撮影されました。2羽は順調に成長していて、来月、毎週土曜日にペンギンの展示場に入ってヒナを観察できる観察会が開催されます。国際自然保護連合IUCNのレッドリスト