石川県・白山市の放課後児童クラブで男性支援員の2人が児童に性的虐待を行っていたことが5月、明らかとなった問題。性犯罪や性被害を受けた人や家族を支援する「パープルサポートいしかわ」に2025年1年間に寄せられた相談は510件と、この5年間で1.5倍近くに増えたことがわかりました。石川県では性暴力被害を受けた人を支援するため、ワンストップの相談窓口「パープルサポートいしかわ」を2017年に開設しました。4日、開かれた県