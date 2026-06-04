三菱鉛筆は、感性と機能を結び、日常を少しだけ特別にすることを目指すライフスタイルブランド「＆knot（アンドノット）」を新たに展開する。「書く」「持つ」「装う」がシームレスにつながるカラビナ付き油性ボールペン「＆knot カラビナ付きボールペン ジェットストリームインサイド」（インク色：黒／ボール径：0.5mm／軸色：全4色）を6月17日から発売する。「＆knot」は「Write it,wear it 書くことも、装うことも、もっと自由