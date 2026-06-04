3日昼過ぎ、三重県志摩市の漁港で、海中に沈んだ車が発見され、中から男性2人の遺体が見つかりました。志摩市志摩町にある深谷漁港で、船で作業をしていた人から「海に車両が浸かっている」と110番通報がありました。引き揚げられた軽自動車の中からは、50代から60代と見られる男性と70代から80代と見られる男性の遺体が発見されました。警察によりますと、遺体で見つかった男性2人に目立った外傷はなく、服を着て靴も履いた状態だ