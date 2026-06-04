〈女神さま〉満員で埋め尽くされた競馬場の馬場を、満面の笑みで歩く女性……。俳優の倉科カナ（38）だ。５月24日、東京競馬場（府中市）で第87回『オークス』が開催され、約10万人の観客が訪れた。「今年のオークスは、JRA騎手女性騎手としてクラシックレースに初めて騎乗した今村聖奈騎手（22）が初制覇を果たすという偉業を成し遂げました。レース後、表彰式にプレゼンターとして登場した倉科さんは、ゴージャスなドレス姿でし