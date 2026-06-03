°æÂ¼²°¤Ï¡¢7·î1Æü¤Î¡Ö°æÂ¼²°¤¢¤º¤­¥Ð¡¼¤ÎÆü¡×¤òµ­Ç°¤·¡¢6·î26Æü¡Á27Æü¤Î´ü´Ö¤ËÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¹ç·×Ìó15,500ËÜ¤Î¡Ö¤¢¤º¤­¥Ð¡¼¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤º¤­¥Ð¡¼º×¤ê2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¿Í¡¹¤ÎÈ¿¶Á¤Ë±þ¤¨4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÊ¡²¬Å·¿À¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤¢¤º¤­¥Ð¡¼º×¤ê2026¡ûÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤Ç¹ç·×Ìó15,500ËÜ¤Î¡Ö¤¢¤º¤­¥Ð¡¼¡×¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤¢¤º¤­¤Ï¸Å¤¯¤è¤ê¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿©