2日朝、秋田市河辺で73歳の女性が遺体で見つかり、近くでクマ1頭が駆除されました。警察は女性がクマに襲われたとみて詳しい状況を調べています。山粼愛子記者「現場は河辺小学校からすぐそばにある住宅地です。女性は自宅裏の藪の中で倒れていたということです」遺体で見つかったのは、秋田市河辺和田に住む竹林貞子さん73歳です。秋田東警察署の調べによりますと、2日午前7時20分ごろ、竹林さんの娘から警察に通報がありま
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