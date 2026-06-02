2日朝、秋田市河辺で73歳の女性が遺体で見つかり、近くでクマ1頭が駆除されました。



警察は女性がクマに襲われたとみて詳しい状況を調べています。



山粼愛子記者

「現場は河辺小学校からすぐそばにある住宅地です。女性は自宅裏の藪の中で倒れていたということです」



遺体で見つかったのは、秋田市河辺和田に住む竹林貞子さん73歳です。



秋田東警察署の調べによりますと、2日午前7時20分ごろ、竹林さんの娘から警察に通報がありました。





「母がクマに襲われたかもしれない。自宅に訪問したら不在だった。敷地内に血の付いた服のようなものがある」その約1時間後、駆け付けた警察官が竹林さんの自宅から約10メートルの山林で人らしき姿とすぐそばにいる1頭のクマを発見。クマは周辺にとどまり続けましたが、午前9時41分、猟友会によって駆除されました。

駆除されたのは体長約95センチの若いメスでした。



遺体は最初に発見された場所からさらに30メートルほど離れた山林で見つかり、その後、竹林さんと確認されました。



両腕や胸、頭などに大きな傷があったということです。



竹林さんの自宅の裏の畑には草刈りをした跡があったほか、血の付いたタオルが見つかっています。



警察はクマに襲われたとみて詳しい状況を調べています。



現場から約150メートルの所には河辺小学校があります。



2日は屋外での活動を中止し、スクールバスの利用者以外は下校時に児童を迎えに来るよう保護者に連絡したということです。



住宅のすぐそばで起きた、今回の被害。

鈴木知事

「県をあげてですね被害防止に取り組んでいる矢先にこのような死亡事故が発生したと、 大変痛恨の極みであります」「県民の命を守り抜くことは私に課せられた最も重要な責務であります。市町村および県警と一層の連携強化を図りながらあらゆる手立てを尽くしてまいりたいと思いますので、ぜひ県民の皆様におかれましても 外出や農作業の際などクマへの警戒を十分によろしく願いいたします」



県は1日から子どもたちの安全確保のため警備会社による学校周辺の巡回しているほか、県警察本部の機動警察隊を増員しパトロールを強化しています。



※6月2日午後6時15分のABS news every.でお伝えします