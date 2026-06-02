日本テレビ系列では、次の日曜日まで、地球のためにいいことを考える、「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」、「グップラ」としてキャンペーンを展開しています。今年のテーマは、「明日にちょっといいチョイス」です。2日に紹介するのは、大館市の企業の取り組みです。‟あの伝統的工芸品”を作る際に出る木くずや廃棄されたプラスチックなどを再利用して建材を製造し、全国に出荷していま