日本テレビ系列では、次の日曜日まで、地球のためにいいことを考える、「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」、「グップラ」としてキャンペーンを展開しています。



今年のテーマは、「明日にちょっといいチョイス」です。



2日に紹介するのは、大館市の企業の取り組みです。



‟あの伝統的工芸品”を作る際に出る木くずや廃棄されたプラスチックなどを再利用して建材を製造し、全国に出荷しています。





耐久性にも優れたエコな建材です。5年前、新たな庁舎に建て替えられた、大館市役所です。庁舎前の広場で使われているのが、あるもので作られた建材です。土屋弘樹記者「こちらがその建材ですが、見た目はまさに、木そのものです。木だけで作られていると言われてもまったく違和感はありません」建材を製造している大館市の秋田ウッドです。資源の有効活用を目的に24年前に設立されました。秋田ウッド 佐藤志津子専務「こちらが当社で使っております廃木材になります。こちらが曲げわっぱの工房から排出される端材になります。こちらが製材所から出てきますかんなくずです」大館が誇る伝統的工芸品、曲げわっぱを製造する際に出る端材や、県の内外の製材所などから出た木くず。一緒に使われるのが大手ファストフードチェーンや医療機器メーカーの工場などで廃棄されたプラスチックです。リサイクル建材を作っています。木だけでできた建材に比べ、日光や雨風、雪にさらされても、傷みにくく耐久性にも優れているといいます。着色料などを除き、廃棄されていた素材でできています。秋田ウッド 佐藤志津子専務「捨てるよりも資源として使うというところがいちばん大切だなというふうに思っています」年間約1,200トンを出荷していて、秋田市の千秋公園や北秋田市の北欧の杜公園、それに仙台空港や首都圏の商業施設など、全国各地で採用されています。秋田ウッド 佐藤志津子専務「廃棄物を出さない、つくらないというところに私たちはすごく重きを置いています」「新しい用途とか新しい使い方っていうのもこれからは追求していってリサイクルがもうちょっと広がるっていうような形にしていけたらなというふうに思っています」去年、秋田ウッドに木材を提供し始めた大館市の電気工事会社、タクミ電機工業です。タクミ電機工業 伊藤拓美代表「こちらが弊社のバイオマス発電機から副産物として出るおがくずを利用して固めてつくったブリケットまきというものになります」秋田ウッドに提供しているのが、木くずを押し固めて作ったまきです。市内に建設した発電所で、5年前から「木質バイオマス発電」を行っているタクミ電機工業。木材のチップを加熱したときに発生するガスを使ってエンジンとモーターを動かし、発電しています。再生可能エネルギーの1つである「木質バイオマス発電」。効率よく発電するためには、木材のチップを乾燥させる必要がありますが、この工程などで発生するのが大量の木くずです。発生する量は1日に約100キロ。タクミ電機工業 伊藤拓美代表「何かに使えないかということでいろいろ悩んでいたんですけども、悩んでてもどんどんどんどん悩んでもたまる一方だったので」そこで始めたのが、大量の木くずをまきに加工することでした。2年前にイタリア製の機械を導入し、製造を始めました。1分ほどで直径約10センチ、長さ40センチのまきを作ることができます。自社のバイオマス発電には向かないものの、リサイクル建材の原料として使えることがわかり、提供を始めました。タクミ電機工業 伊藤拓美代表「会社のまきストーブとかでも使っているんですけど、まあまあふつうの木と変わらない感じですごいいい燃料だなと思ってます」「これがもっともっと有効活用できるようなことがわかれば、重油とか灯油ボイラーの代替の燃料として使っていただくことができるとさらにカーボンニュートラルとか脱炭素に加速がかかるのかなと思っております」捨てられていたものが誰かの役に立つ資源になる。その循環の積み重ねが持続可能な社会へとつながります。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢2日にお伝えしたものを含むグップラの特集は、TVerでもご覧になれます。3日は日本酒を造る際に出る、酒かすを活用した取り組みを紹介します。※6月2日午後6時15分のABS news every.でお伝えします