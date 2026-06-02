石川県議会6月定例会は2日、代表質問が行われ、山野之義知事の就任後初となる本格的な論戦がスタートしました。選挙で公約に掲げた「移動知事室」について山野知事は7月、奥能登からスタートさせる考えを示しました。宮下正博県議「正直なところ知事の目指す政策がどういうものなのか、おぼろげにしか見えていない。能登復興にかける思いと合わせて任期4年に向けた知事の決意をお聞かせ願います」代表質問に立ったのは、自民党県連