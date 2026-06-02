石川県議会6月定例会は2日、代表質問が行われ、山野之義知事の就任後初となる本格的な論戦がスタートしました。

選挙で公約に掲げた「移動知事室」について山野知事は7月、奥能登からスタートさせる考えを示しました。

宮下正博県議「正直なところ知事の目指す政策がどういうものなのか、おぼろげにしか見えていない。能登復興にかける思いと合わせて任期4年に向けた知事の決意をお聞かせ願います」

代表質問に立ったのは、自民党県連の幹事長で輪島市を地盤とする宮下正博県議。

冒頭、能登復興への思いを聞かれた山野知事は…

山野之義知事「能登の創造的復興の実現は県政の最優先課題であり、創造的復興プランに基づき強い決意を持って全力で取り組んでまいります」

2027年の追悼式典も1月1日に開催の方針

能登半島地震の発生から3年となる2027年の追悼式典については、遺族へのアンケート調査の結果を踏まえ、これまでと同じ1月1日に開催する方針を示しました。

一方、公約に掲げた「いしかわ移動知事室」については、7月、奥能登から取り組みをスタートし、年内には中能登・南加賀でも実施できるよう準備を進める考えを示しました。

山野知事「まずは奥能登からやっていくことによって能登を元気にしていく石川県を元気にしていくというひとつのメッセージになると思っている」

34項目の質問のうち、警察関連の2項目を除くすべてで自ら答弁した山野知事。

これに対し宮下県議は…

宮下県議「ちょっとふわっとしている感じかなと。できたら少しでも自分の言葉を入れてほしかったというのが私の思い。書いた質問を読むんじゃなくて」

4日からは、各会派の議員による6月定例会の一般質問が始まります。