平安時代の歌人、小野小町の生誕の地とされている湯沢市で、観光PRなどを担う小町娘の引き継ぎ式「小町改めの儀」が1日夜行われました。厳かな雰囲気の中、新たに小町娘に委嘱された7人に市女笠が手渡されました。小町娘は平安時代の歌人、小野小町の生誕の地といわれる湯沢市を広くPRしようと、地元の観光協会と湯沢市が委嘱しています。1日夜は厳かな雰囲気の中、小野小町をしのぶお堂で神事が行われ、着物姿の先代の小町娘から