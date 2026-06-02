平安時代の歌人、小野小町の生誕の地とされている湯沢市で、観光PRなどを担う小町娘の引き継ぎ式「小町改めの儀」が1日夜行われました。



厳かな雰囲気の中、新たに小町娘に委嘱された7人に市女笠が手渡されました。



小町娘は平安時代の歌人、小野小町の生誕の地といわれる湯沢市を広くPRしようと、地元の観光協会と湯沢市が委嘱しています。



1日夜は厳かな雰囲気の中、小野小町をしのぶお堂で神事が行われ、着物姿の先代の小町娘から第58代の小町娘となる7人に市女笠が手渡されました。





7人は小町娘にふさわしい立ち居振る舞いや所作を身につけるため、先月の大型連休明けから稽古に励んできました。今後1年間、県内のイベントなどでPR活動を行います。第58代小町娘 佐藤陽菜さん「育ててくれた大好きな湯沢市に恩返しするような気持ちで、湯沢をもっと盛り上げていこという気持ちで小町娘になりました」「本当に身が引き締まる思いでこれから1年間、立派に務めようというやる気が湧きました」合併前の旧雄勝町から続く小町娘の委嘱。今月13日に行われる「小町まつり」でデビューし、小野小町の和歌を詠みあげて奉納することになっています。※6月2日午後6時15分のABS news every.でお伝えします