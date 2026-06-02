“小野小町生誕の地” で「小町改めの儀」が厳かに 観光PRなどを担う小町娘の引き継ぎ式 7人に市女笠が手渡される 秋田・湯沢市
平安時代の歌人、小野小町の生誕の地とされている湯沢市で、観光PRなどを担う小町娘の引き継ぎ式「小町改めの儀」が1日夜行われました。
厳かな雰囲気の中、新たに小町娘に委嘱された7人に市女笠が手渡されました。
小町娘は平安時代の歌人、小野小町の生誕の地といわれる湯沢市を広くPRしようと、地元の観光協会と湯沢市が委嘱しています。
1日夜は厳かな雰囲気の中、小野小町をしのぶお堂で神事が行われ、着物姿の先代の小町娘から第58代の小町娘となる7人に市女笠が手渡されました。
今後1年間、県内のイベントなどでPR活動を行います。
第58代小町娘 佐藤陽菜さん
「育ててくれた大好きな湯沢市に恩返しするような気持ちで、湯沢をもっと盛り上げていこという気持ちで小町娘になりました」「本当に身が引き締まる思いでこれから1年間、立派に務めようというやる気が湧きました」
合併前の旧雄勝町から続く小町娘の委嘱。
今月13日に行われる「小町まつり」でデビューし、小野小町の和歌を詠みあげて奉納することになっています。
※6月2日午後6時15分のABS news every.でお伝えします