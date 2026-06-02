金沢市の新たな観光政策を検討する市議会の特別委員会が2日開かれ、観光客の分散を図り、各地域に広がる寺院群の周知や観光ルートの整備など、面的な魅力づくりを進める方向性が示されました。金沢市民の日常生活を守りながら、観光客を受け入れ地域経済を活性化させていく「持続可能な観光」を目指す取り組みが今求められています。こうした課題を踏まえ、2日、開かれた今年度最初の金沢市議会・観光政策特別委員会では、特定の観