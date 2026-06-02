Henry T. Casey/CNN Underscored（CNN）アマゾンが新型「Fire TV Stick HD」で、長らく待ち望まれていたストリーミングスティックの刷新を図った。同社はこのスティックのデザインを刷新しただけでなく、ホーム画面をアップグレードし、いくつかの目を引く新機能も導入している。残念な点としては、低価格帯の競合製品の中で最安値というわけではないことと、一部の新機能がまだ完成途上であることが挙げられる。2026年版Fire TV S