気象庁によりますと、台風６号は２日夜にかけて、九州南部にかなり接近する見込みで、その後、３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあるということです。 【写真で見る】台風6号今後の進路は？ 全国全般の台風情報はこちら 近畿地方には、３日明け方から朝に接近する見込みで、気象庁は、近畿南部では２日夜遅くから３日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、近畿地方では、低い土地の浸水、河