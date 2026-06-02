気象庁によりますと、台風６号は２日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近し、その後、３日明け方から朝に近畿地方に最も接近する見込みだということです。

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近畿南部では、２日夜のはじめ頃から３日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、近畿地方では、２日夜遅くから３日明け方にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼び掛けています。また、２日夜遅くから３日朝にかけて暴風に、２日夜遅くから３日昼過ぎにかけてうねりを伴った高波への警戒も呼び掛けています。

台風６号は２日午前１１時には屋久島の西南西約１４０キロにあり、約３０キロの速さで北東に進んでいるとみられます。中心気圧は９７５ヘクトパスカル、最大風速２５メートル、最大瞬間風速３５メートルとなっています。

大阪府：３日明け方に最接近か 進路によっては警報級の大雨のおそれ ２日夜遅くから３日明け方にかけて暴風や高波に要警戒

台風６号は、３日明け方に大阪府に最も接近する見込みだということで、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を東進するでしょう。台風本体と前線の影響で、大気の状態が不安定となる見込みだということです。

大阪府では、２日夜のはじめ頃から３日昼前にかけて海上を中心に非常に強い風が吹く見込みで、気象庁は、２日夜遅くから３日明け方にかけて暴風や高波に警戒するよう呼び掛けています。

また、２日夜遅くから３日明け方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みで、台風の進路等によっては、警報級の大雨となる可能性があるということです。低い土地の浸水や河川の増水に十分注意するよう呼び掛けています。

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量（多い所）

大阪府 ３０ミリ

３日に予想される１時間降水量（多い所）

大阪府 ３０ミリ

２日正午～３日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

大阪府 １００ミリ

［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

陸上 ２０メートル（３５メートル）

海上 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

陸上 ２０メートル（３５メートル）

海上 ２５メートル（３５メートル）

［波の予想］

２日に予想される波の高さ

大阪府 ３メートル

３日に予想される波の高さ

大阪府 ３メートル

兵庫県：３日明け方に最も接近する見込み 局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨に…南部で最大１５０ミリ

台風第６号は、３日明け方に兵庫県に最も接近する見込み見込みだということで、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を東進するとみられ、台風本体と前線の影響で、大気の状態が不安定となる見込みだということです。

南部では、２日夜のはじめ頃から３日昼前にかけて非常に強い風が吹くとみられ、２日夜遅くから３日明け方にかけて暴風に、２日夜遅くから３日朝にかけてうねりを伴った高波に警戒が必要だということです。

また、兵庫県では、２日夕方から３日明け方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る見込みだということで、南部では、２日夜遅くから３日明け方にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、２日夜のはじめ頃から３日昼前にかけて土砂災害に十分注意するよう呼び掛けています。

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量（多い所）

北部 ４０ミリ

南部 ５０ミリ

３日に予想される１時間降水量（多い所）

北部 ４０ミリ

南部 ５０ミリ

２日正午～３日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 １２０ミリ

南部 １５０ミリ

［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １０メートル（２０メートル）

北部海上 １５メートル（２５メートル）

南部陸上 ２０メートル（３５メートル）

南部海上 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １０メートル（２０メートル）

北部海上 １５メートル（２５メートル）

南部陸上 ２０メートル（３５メートル）

南部海上 ２５メートル（３５メートル）

［波の予想］

２日に予想される波の高さ

北部 ２メートル

南部 ３メートル

淡路島南部 ４メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

北部 ２．５メートル

南部 ３メートル

淡路島南部 ５メートル うねりを伴う

京都府：３日明け方に最接近か 南部では警報級の大雨となる可能性

台風６号は、３日明け方に京都府に最も接近する見込みだということで、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を東進するとみられ、台風本体と前線の影響で、大気の状態が不安定となる見込みだということです。

京都府では、３日未明から明け方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みで、台風の進路等によっては、南部では警報級の大雨となる可能性があるということで、土地の浸水や河川の増水に十分注意するよう呼び掛けています。

南部では、台風の接近に伴う暴風の可能性は低くなりましたが、引き続き３日未明から昼前にかけて強い風が吹く見込みです。強風に注意が必要ということです。

［雨の予想］

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ３０ミリ

南部 ４０ミリ

２日正午～３日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 １００ミリ

南部 １２０ミリ

［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １２メートル（２５メートル）

北部海上 １５メートル（２５メートル）

南部陸上 １２メートル（２５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １２メートル（２５メートル）

北部海上 １５メートル（２５メートル）

南部陸上 １５メートル（３０メートル）

滋賀県：３日明け方から朝にかけて最接近か 局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込み

気象庁によりますと、台風６号は、３日明け方から朝にかけて滋賀県に最も接近する見込みです。

滋賀県では、３日未明から昼前にかけて強風に十分注意するよう呼び掛けていて、台風の進路によっては暴風になるおそれがあるということです。また、３日未明から明け方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みだということで、土砂災害、低い土地の浸水や河川の増水に注意するよう呼び掛けています。

［雨の予想］

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ３０ミリ

南部 ４０ミリ

２日正午～３日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ８０ミリ

南部 １２０ミリ

［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

琵琶湖 １５メートル（３０メートル）

琵琶湖を除く地域 １２メートル（２５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

琵琶湖 １８メートル（３０メートル）

琵琶湖を除く地域 １４メートル（２５メートル）

奈良県：３日明け方に最も接近する見込み 南部で最大２５０ミリの大雨の可能性

気象庁によりますと、台風第６号は、３日明け方に奈良県に最も接近する見込みだということで、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を東進するとみられ、台風本体と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みだということです。

奈良県では、２日夕方から３日明け方にかけて、局地的に雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みだということで、南部では、２日夜遅くから３日明け方にかけて、河川の増水や氾濫に警戒し、北部では、３日未明から明け方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水に、奈良県では、３日未明から昼前にかけて土砂災害に十分注意するよう呼び掛けています。

また、３日未明から朝にかけて、台風の進路等によっては、暴風となる可能性がありますので十分注意することも呼び掛けています。

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ２５ミリ

南部 ５０ミリ

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ３０ミリ

南部 ５０ミリ

２日正午～３日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 １２０ミリ

南部 ２５０ミリ

［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部 １２メートル（２５メートル）

南部 １２メートル（２５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部 １８メートル（３０メートル）

南部 １８メートル（３０メートル）

和歌山県：３日明け方に最接近の可能性 南部で最大２５０ミリの大雨か

気象庁によりますと。台風６号は、３日明け方に和歌山県に最も接近する見込みだということで、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を東進するとみられ、台風本体と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みだということです。

南部では、２日夜のはじめ頃から３日明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降る見込みだということで、２日夜のはじめ頃から３日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、また、２日夜遅くから３日明け方にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要だということです。

和歌山県では、２日夜のはじめ頃から３日昼前にかけて海上を中心に非常に強い風が吹くとみられ、２日夜のはじめ頃から３日夜のはじめ頃にかけて大しけやしけとなる見込みだということです。２日夜遅くから３日朝にかけて暴風に、２日夜遅くから３日昼過ぎにかけてうねりを伴った高波に警戒するよう呼び掛けています。

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ２５ミリ

南部 ５０ミリ

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ３０ミリ

南部 ５０ミリ

２日正午～３日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 １２０ミリ

南部 ２５０ミリ

［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部 １２メートル（２５メートル）

南部 １２メートル（２５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部 １８メートル（３０メートル）

南部 １８メートル（３０メートル）

徳島県：２日夜遅くから３日明け方にかけて四国に接近か 線状降水帯が発生し大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性も

気象庁によりますと、台風６号は、２日夜遅くから３日明け方にかけて四国の南を東北東に進み、四国地方に接近する見込みで、梅雨前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を東に進むとみられるということです。徳島県では、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みだということです。

気象庁は、南部では２日夜のはじめ頃から３日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、徳島県では２日夜のはじめ頃から３日未明にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に、２日夜遅くから３日明け方にかけて暴風に警戒するよう呼び掛けています。

また、南部では２日夜遅くから３日昼前にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。

徳島県では、２日夜のはじめ頃から３日未明にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるということです。

［雨の予想］

２日夕方から３日未明にかけて局地的に雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みです。

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ５０ミリ

南部 ８０ミリ

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ５０ミリ

南部 ８０ミリ

２日正午～３日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 １８０ミリ

南部 ２５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

［風の予想］

２日夜遅くから３日明け方にかけて、暴風となる見込みです。

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 ２０メートル（３５メートル）

北部海上 ２５メートル（３５メートル）

南部陸上 ２０メートル（３５メートル）

南部海上 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 ２０メートル（３５メートル）

北部海上 ２５メートル（３５メートル）

南部陸上 ２０メートル（３５メートル）

南部海上 ２５メートル（３５メートル）

［波の予想］

２日夜遅くから３日昼前にかけて、南部ではうねりを伴い大しけとなるでしょう。

２日に予想される波の高さ

北部 ３メートル うねりを伴う

南部 ６メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

北部 ４メートル うねりを伴う

南部 ６メートル うねりを伴う

台風6号 今後の進路は？

2日午後1時の実況

種別：台風

存在地域：屋久島の西約50km

進行方向、速さ：北東 35 km/h (19 kt)

中心気圧：975 hPa

最大風速：25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域：南東側 500 km (270 NM)北西側 440 km (240 NM)

2日午後4時の推定

種別：台風

存在地域：屋久島付近

進行方向、速さ：北東 35 km/h (19 kt)

中心気圧：975 hPa

最大風速：25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域：南東側 500 km (270 NM)北西側 440 km (240 NM)

3日午前0時の予報

種別：台風

存在地域：室戸岬の南南西約90km

進行方向、速さ：北東 45 km/h (23 kt)

中心気圧：975 hPa

最大風速：25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)

予報円の半径：45 km (25 NM)

3日正午の予報

種別：台風

存在地域：伊豆大島付近

進行方向、速さ：東北東 45 km/h (25 kt)

中心気圧：975 hPa

最大風速：25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)

予報円の半径：65 km (35 NM)

4日午前9時の予報

種別：温帯低気圧

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東北東 35 km/h (18 kt)

中心気圧：980 hPa

最大風速：25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)

予報円の半径：100 km (55 NM)

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