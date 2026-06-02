陸上自衛隊の伊丹駐屯地に勤務する37歳の自衛官が、タクシードライバーの女性の太ももを触るわいせつ行為をしたとして逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、陸上自衛隊伊丹駐屯地に勤務する37歳の男です。 警察によりますと、男は2日午前1時45分ごろ、伊丹市内を走行中のタクシーで、運転していた女性（38）の太ももを触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。 男は、神戸