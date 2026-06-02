深夜のタクシーで女性ドライバーの太もも触るわいせつ行為か…自衛官の男を逮捕 陸自伊丹駐屯地勤務 兵庫県警
陸上自衛隊の伊丹駐屯地に勤務する37歳の自衛官が、タクシードライバーの女性の太ももを触るわいせつ行為をしたとして逮捕されました。
不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、陸上自衛隊伊丹駐屯地に勤務する37歳の男です。
警察によりますと、男は2日午前1時45分ごろ、伊丹市内を走行中のタクシーで、運転していた女性（38）の太ももを触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。
男は、神戸市内からタクシーに乗って「伊丹駐屯地」に向かっていました。当初は後部座席に乗車していましたが、突然「前に行く」と言い、女性が「結構です」と断るも、赤信号の際に助手席のドアを開けて席を移動し、犯行に及んだということです。
女性は同僚の運転手に被害を受けた旨を連絡、男が降車後に同僚が警察へ通報し、事件が発覚しました。
警察の調べに男は「正直、全く覚えていません」と容疑を否認しているということです。
男は犯行時、かなり酒を飲んでいたとみられていて、警察は当時の状況を調べています。
陸上自衛隊伊丹駐屯地は「事実確認中でコメントできない」としています。