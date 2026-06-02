Creepy Nuts（クリーピーナッツ）が、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌を担当する新曲「Fright」のドラマコラボレーションミュージックビデオを、TBS公式YouTubeチャンネルで公開した。「Fright」は、2026年4月より放送中のTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』のために書き下ろされた。SNSでも、「すごくドラマの内容に合った歌詞」「めちゃくちゃ良い」「絶妙なタイミングで流れる『Fright』が良すぎる」と反響を呼