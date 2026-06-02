Creepy Nuts、視聴者からも反響の「Fright」×TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』名シーンを使用したコラボMV公開

Creepy Nuts（クリーピーナッツ）が、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌を担当する新曲「Fright」のドラマコラボレーションミュージックビデオを、TBS公式YouTubeチャンネルで公開した。

「Fright」は、2026年4月より放送中のTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』のために書き下ろされた。SNSでも、「すごくドラマの内容に合った歌詞」「めちゃくちゃ良い」「絶妙なタイミングで流れる『Fright』が良すぎる」と反響を呼んでいる。4月10日の配信リリース以降、世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）2026』で初披露されるなど、国内外で大きな注目を集めている楽曲だ。

ドラマ『時すでにおスシ!?』は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、鮨アカデミーを通して、第二の人生に挑戦する姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。

TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』メインビジュアル

6月2日10時放送の第9話では、鮨アカデミーで、初めてお客さんを相手に握る“カウンター試験”に挑戦。それぞれの想いで鮨を握っている中、ある人物が鮨アカデミーを訪ねてきて…と、最終回に向けていよいよクライマックスの展開に。

今回公開されたコラボレーションミュージックビデオでは、人生の新たなスタートラインに立ち、不安や葛藤を抱えながらも前へ進んでいくみなと達の姿と、「何度でもスタートラインに立つ」というメッセージを込めた「Fright」の歌詞が重なり合い、ドラマと楽曲の世界観がより深く味わえる映像作品に仕上がっている。

Creepy Nuts 「Fright」×TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』コラボMV

また、Creepy Nutsは、4月にアメリカで開催された『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』へ2週連続で出演。1週目のパフォーマンスは、米Billboardが選出する「Coachella Day1の最も思い出に残るパフォーマンス10選」に選ばれるなど、高い評価を獲得した。

さらに、自身初となる北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』もニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡り大成功を収めている。9月からは、代表曲「Blinding Lights」が米Billboard史上最大のヒット曲として認定されるなど、名実ともに世界の頂点に君臨するThe Weeknd（ザ・ウィークエンド）のアジアツアーへのゲスト出演も決定しており、国内外で存在感を拡大し続けている。