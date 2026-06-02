パーソルキャリア株式会社が運営する調査機関『Job総研』は、421人の社会人男女を対象に「2026年 上司と部下の意識調査」を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 部下が考える上司の主な役割「安心できる職場環境の整備」上司は「部下の育成」が1位 部下が感じているギャップは「成果に対する意識」上司は「仕事への熱量」が1位 【上司/部下との関わりで