上司の7割が「叱れない」と苦悩──部下が最も嫌う“察しろ”の壁／パーソルキャリア株式会社による調査
パーソルキャリア株式会社が運営する調査機関『Job総研』は、421人の社会人男女を対象に「2026年 上司と部下の意識調査」を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。
部下が考える上司の主な役割「安心できる職場環境の整備」上司は「部下の育成」が1位
部下387人に、上司の主な役割を聞くと、「安心できる職場環境の整備」が64.9%で最多となり、次いで「トラブル時の責任をとる」が57.6%、「部下の育成」が55.8%となった。
上司136人にも同様の内容を聞くと、「部下の育成」が66.9%で最多となり、次いで「安心できる職場環境の整備」が58.1%、「トラブル時の責任をとる」が50.7%となった。
画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用
部下が感じているギャップは「成果に対する意識」 上司は「仕事への熱量」が1位
部下が上司との間で感じているギャップの最多は「成果に対する意識（26.1%）」であり、次いで「仕事への熱量（25.1%）」、「はたらき方に対する価値観（24.8%）」と続いた。
これに対し、上司が部下との間で感じているギャップは「仕事への熱量」が44.9%で最多となり、次いで「主体性・自発性（41.2%）」、「成果に対する意識（38.2%）」となった。
画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用
【上司/部下との関わりで困っていること】双方が「困っている派」過半数
部下387人に、上司との関わりで困っているかを聞くと、「困っている派」が62.3%で過半数を占め、内訳は「とても困っている」が14.0%、「困っている」が20.7%、「どちらかといえば困っている」が27.6%であった。
上司136人に、部下との関わりで困っているかを聞くと、「困っている派」が69.9%で過半数を占め、内訳は「とても困っている」が14.0%、「困っている」が20.6%、「どちらかといえば困っている」が35.3%であった。
画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用
具体的な困りごとに上司の「指示が曖昧」、部下へは「主体性を感じにくい」が最多
上司との関わりでの困りごとありと回答した部下241人に具体的な内容を聞くと、「指示が曖昧」が43.2%で最多となり、次いで「相談しても改善されない」が32.4%、「話しかけにくい」が31.5%となった。
部下との関わりでの困りごとありと回答した上司95人に具体的な内容を聞くと、「主体性を感じにくい」が46.3%で最多となり、次いで「指示待ちが多い」が45.3%、「注意・指摘がしにくい」が40.0%となった。
画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用
【コミュニケーション面】部下は「自分への期待」、上司は「理想の指導の仕方」が最多
部下387人に、上司とのコミュニケーションで知りたいことを聞くと、「自分に期待していること」が38.0%で最多となり、次いで「上司が望む報連相のレベル」が35.9%、「理想的な距離感」が30.0%となった。
上司136人に、部下とのコミュニケーション面で知りたいことを聞くと、「理想の指導の仕方」が48.5%で最多となり、次いで「理想的な距離感」が36.0%、「注意や指摘の受け止め方」が33.8%となった。
画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用
【上司/部下に求めること】部下は「心理的安全性」、上司は「主体性」が最多を占める
部下387人に上司に求めることを聞くと、「心理的安全性」が46.8%で最多となり、次いで「チームマネジメント力」が44.2%、「傾聴姿勢」が43.2%となった。
上司136人に部下に求めることを聞くと、「主体性」が60.3%で最多となり、次いで「報連相」「責任感」が同率で47.8%となった。
画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用
【上司/部下の言動で嬉しかったこと】部下は「努力・結果の承認」、上司は「自発的な動き」
部下387人に、嬉しかった上司の言動を聞くと、「努力・結果が認められた」が43.4%で最多となり、次いで「感謝を伝えられた」が40.3%、「相談に乗ってくれた」が31.3%となった。
上司136人に、嬉しかった部下の言動を聞くと、「自発的な動き」が50.0%で最多となり、次いで「感謝を伝えられた」が41.9%、「成長した姿を見せてくれた」が39.0%となった。
画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用
【上司から言われたくない言葉】「言わなくても分かるでしょ」「なんでできなかったの？」が上位
上司がいると回答した部下387人に、上司から言われたくない言葉を聞くと、「言わなくても分かるでしょ」が46.8%で最多となり、次いで「なんでできなかったの？」が42.4%、「やる気あるの？」が38.2%となった。
画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用
【回答者自由記述コメント】
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■上司コメント
■部下コメント
調査概要■調査対象者：現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者
■調査条件：全国／男女／20～50代
■調査期間：2026年5月13日～5月18日
■有効回答数：421人
■調査方法：インターネット調査
ニュース情報元：パーソルキャリア株式会社