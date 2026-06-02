パーソルキャリア株式会社が運営する調査機関『Job総研』は、421人の社会人男女を対象に「2026年 上司と部下の意識調査」を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 部下が考える上司の主な役割「安心できる職場環境の整備」上司は「部下の育成」が1位 部下が感じているギャップは「成果に対する意識」 上司は「仕事への熱量」が1位 【上司/部下との関わりで困っていること】双方が「困っている派」過半数 具体的な困りごとに上司の「指示が曖昧」、部下へは「主体性を感じにくい」が最多 【コミュニケーション面】部下は「自分への期待」、上司は「理想の指導の仕方」が最多 【上司/部下に求めること】部下は「心理的安全性」、上司は「主体性」が最多を占める 【上司/部下の言動で嬉しかったこと】部下は「努力・結果の承認」、上司は「自発的な動き」 【上司から言われたくない言葉】「言わなくても分かるでしょ」「なんでできなかったの？」が上位

部下が考える上司の主な役割「安心できる職場環境の整備」上司は「部下の育成」が1位

部下387人に、上司の主な役割を聞くと、「安心できる職場環境の整備」が64.9%で最多となり、次いで「トラブル時の責任をとる」が57.6%、「部下の育成」が55.8%となった。

上司136人にも同様の内容を聞くと、「部下の育成」が66.9%で最多となり、次いで「安心できる職場環境の整備」が58.1%、「トラブル時の責任をとる」が50.7%となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用

部下が感じているギャップは「成果に対する意識」 上司は「仕事への熱量」が1位

部下が上司との間で感じているギャップの最多は「成果に対する意識（26.1%）」であり、次いで「仕事への熱量（25.1%）」、「はたらき方に対する価値観（24.8%）」と続いた。

これに対し、上司が部下との間で感じているギャップは「仕事への熱量」が44.9%で最多となり、次いで「主体性・自発性（41.2%）」、「成果に対する意識（38.2%）」となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用

【上司/部下との関わりで困っていること】双方が「困っている派」過半数

部下387人に、上司との関わりで困っているかを聞くと、「困っている派」が62.3%で過半数を占め、内訳は「とても困っている」が14.0%、「困っている」が20.7%、「どちらかといえば困っている」が27.6%であった。

上司136人に、部下との関わりで困っているかを聞くと、「困っている派」が69.9%で過半数を占め、内訳は「とても困っている」が14.0%、「困っている」が20.6%、「どちらかといえば困っている」が35.3%であった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用

具体的な困りごとに上司の「指示が曖昧」、部下へは「主体性を感じにくい」が最多

上司との関わりでの困りごとありと回答した部下241人に具体的な内容を聞くと、「指示が曖昧」が43.2%で最多となり、次いで「相談しても改善されない」が32.4%、「話しかけにくい」が31.5%となった。

部下との関わりでの困りごとありと回答した上司95人に具体的な内容を聞くと、「主体性を感じにくい」が46.3%で最多となり、次いで「指示待ちが多い」が45.3%、「注意・指摘がしにくい」が40.0%となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用

【コミュニケーション面】部下は「自分への期待」、上司は「理想の指導の仕方」が最多

部下387人に、上司とのコミュニケーションで知りたいことを聞くと、「自分に期待していること」が38.0%で最多となり、次いで「上司が望む報連相のレベル」が35.9%、「理想的な距離感」が30.0%となった。

上司136人に、部下とのコミュニケーション面で知りたいことを聞くと、「理想の指導の仕方」が48.5%で最多となり、次いで「理想的な距離感」が36.0%、「注意や指摘の受け止め方」が33.8%となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用

【上司/部下に求めること】部下は「心理的安全性」、上司は「主体性」が最多を占める

部下387人に上司に求めることを聞くと、「心理的安全性」が46.8%で最多となり、次いで「チームマネジメント力」が44.2%、「傾聴姿勢」が43.2%となった。

上司136人に部下に求めることを聞くと、「主体性」が60.3%で最多となり、次いで「報連相」「責任感」が同率で47.8%となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用

【上司/部下の言動で嬉しかったこと】部下は「努力・結果の承認」、上司は「自発的な動き」

部下387人に、嬉しかった上司の言動を聞くと、「努力・結果が認められた」が43.4%で最多となり、次いで「感謝を伝えられた」が40.3%、「相談に乗ってくれた」が31.3%となった。

上司136人に、嬉しかった部下の言動を聞くと、「自発的な動き」が50.0%で最多となり、次いで「感謝を伝えられた」が41.9%、「成長した姿を見せてくれた」が39.0%となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用

【上司から言われたくない言葉】「言わなくても分かるでしょ」「なんでできなかったの？」が上位

上司がいると回答した部下387人に、上司から言われたくない言葉を聞くと、「言わなくても分かるでしょ」が46.8%で最多となり、次いで「なんでできなかったの？」が42.4%、「やる気あるの？」が38.2%となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年6月1日 プレスリリースより引用

【回答者自由記述コメント】

上司/部下に対して“本当は言いたいが言えないこと”のコメントが集まりました。

■上司コメント



自分で抱えていることがキャパオーバーになる時は、迷惑と思わずにすぐに伝えてほしい！ 自分の言葉がどこまで分かっているのか、取り入れてくれているのかを知りたい もっと厳しく指導したいが、パワハラに繋がるかもしれないので言えない。距離感も難しい 指示されるまで動かない部下に自分から伝えてしまうと成長に繋がらないように思い言えない

■部下コメント



調査概要 ■調査対象者：現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者

■調査条件：全国／男女／20～50代

■調査期間：2026年5月13日～5月18日

■有効回答数：421人

■調査方法：インターネット調査 ■調査対象者：現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者■調査条件：全国／男女／20～50代■調査期間：2026年5月13日～5月18日■有効回答数：421人■調査方法：インターネット調査

自分の担当範囲や求められているレベルが分かりづらく不安になる キャリアの参考にしたいので上司の経験談をもっと聞きたい。もっと雑談をしたい 経験や知識の差があるため、現場に目線を合わせるか、人によって伝え方を変えて欲しい 「困ったら相談して」と言ってもらえても、実際には忙しそうで声をかけづらい時もある

ニュース情報元：パーソルキャリア株式会社