―休むのは甘え？ 「この程度で休むのは甘えではないか」 「まだ頑張れる、いや、頑張らなければならない」 「自分が休んだら、周囲にどんな迷惑がかかるだろうか」 精神的に限界を感じ始めたとき、多くの人がこの問いにぶつかり、自分を責めてしまいます。「自分が止まってしまうこと」への恐怖や抵抗感は、責任感を持って社会生活を送っている人ほど強いものです。 しかし、精神科の臨床現場で数多くのケースを