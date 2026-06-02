―休むのは甘え？

「この程度で休むのは甘えではないか」

「まだ頑張れる、いや、頑張らなければならない」

「自分が休んだら、周囲にどんな迷惑がかかるだろうか」

精神的に限界を感じ始めたとき、多くの人がこの問いにぶつかり、自分を責めてしまいます。「自分が止まってしまうこと」への恐怖や抵抗感は、責任感を持って社会生活を送っている人ほど強いものです。

しかし、精神科の臨床現場で数多くのケースを見ている立場から、ひとつはっきり断言できることがあります。それは、 「もっと早く休んでいれば、これほど深刻化しなかったのに」という患者さんが非常に多い という事実です。「休むのが遅れる」ことは、結果として回復期間を数ヶ月、時には数年単位で長引かせてしまいます。

なぜ私たちは「休めない」のか――脳が仕掛ける罠

まず整理しておきたいのは、なぜこれほどまでに「休むこと」が難しいのか、その心理的・構造的な理由です。主に次の3つの要素が複雑に絡み合っています。

1. 責任感

「自分が抜けたら仕事が回らない」「期待に応えなければならない」という強い責任感は、平時には美徳となりますが、非常時には自分を追い詰める凶器に変わります。

2. 同調圧力と「周囲の目」

日本社会において、休むことは「和を乱す行為」と捉えられがちです。他人の評価を自分の価値として内面化している場合、休むことは「自分の価値の喪失」に等しく感じられてしまいます。

3. 脳の機能の低下

最も厄介なのが、「疲れているほど、自分の疲れに気づけなくなる」という脳の特性です。客観的な判断を司る「前頭葉」の機能が低下します。すると、「まだいける」という誤った判断や、逆に「休むことへの過剰な恐怖」に支配され、正常にブレーキが効かなくなります。

休むことは「治療」であり「仕事」でもある

休むことは「甘え」ではなく、 心身を正常に機能させるための「治療」 そのものです。

たとえば、骨折している人に「気合で走れ」と言う人はいません。高熱を出して倒れている人に「根性が足りない」と説教するのもナンセンスです。精神的な不調も、これらと同じ 「生理的な不具合」 です。気合でコントロールできる範囲を超えています。

ここで、休養の性質を2つに分けて考えましょう。

有給を使って数日休む――自分の判断で、リフレッシュのために行うもの。 診断書をもらって休職する―― 医師が「治療として休養が不可欠」と判断し、決定するもの。

特に後者は、薬物療法と同じくらい重要な「処方箋」です。医師が休めと言うのは、あなたの「やる気」を否定しているのではなく、あなたの 「脳の機能」を守る ために公的な判断を下しているのです。休職のためには、医療機関の受診が必要です。その判断の軸は 「日常生活が保てているかどうか」 です。保てていなければ、迷わず受診してください。

知っておきたい、真面目な人ほど陥る脳の「3つのシステムエラー」

過労などが蓄積し、脳の機能低下が起きると、様々な症状が起きます。たとえば次のようなものです。

フィルター機能（RAS）の機能低下

これまで気にならなかった小さな音（時計のカチコチ音、エアコンの稼働音）や、他人の何気ない言動に妙にイライラさせられることはありませんか？ これは、脳幹にあるRAS（網様体賦活系）というフィルター機能が低下している証拠です。通常、RASは情報の仕分けを行い、不要な刺激を遮断します。しかし、 脳が疲弊するとこの「気にしなくていいものを無視する機能」が壊れ 、あらゆる刺激が流せなくなることがあります。

言語機能の低下

文章を読んでも、内容が頭に入ってこない。言いたいことがあるのに、適切な単語が詰まって出てこない。言葉数が減った。

決断力の喪失

「今日のお昼を何にするか」といった些細な判断すら苦痛になる。決めることができなくなる。

「心の赤信号」チェックリスト

これらを踏まえ、「休む」判断につながるチェックリストを作成してみました。当てはまるものがあり、日常生活に支障が出るようなら、精神科の受診が必要です。

睡眠の質の決定的な変化



布団に入っても1時間以上寝つけない。 夜中に何度も目が覚めてしまう。 予定より数時間早く目が覚め、そこから一睡もできない。

食欲と味覚の変化



味がわからない。 気が付けば体重が急激に減った。 過食がひどくなる。

感情の制御不能



人前で理由もなく涙が溢れてくる。 ささいな言動にイライラする。

認知的変化



文章が頭に入ってこない。 簡単な決断（今日のお昼を何にするか等）ができなくなる。 ケアレスミスが異常に増え、そのミスに対して過剰に自分を責める。

活動量・意欲の低下



受診を「判定」ではなく「情報収集」と捉える

休日に出かける気にならず、丸一日寝ている。 趣味に全く関心が向かない。 何もやる気がしない。 達成感や充実感がわからなくなった。

「病院に行って、もし『大したことない』と言われたら恥ずかしい」

そう思って受診をためらう人は少なくありません。しかし、受診の目的は「病名をもらうこと」だけではありません。受診は、診断治療以外にも、次のような意味合いがあります。

自分の状態を専門家の立場から、診てもらう。 今後の悪化を防ぐための具体的なアドバイスを得る。

つまり、受診は、あなたの判断の精度を上げるための「情報収集」なのです。もし「まだ大丈夫」と言われたら、それはそれで安心材料になります。どちらに転んでも、あなたにとって損はありません。

職場への伝え方――自分を守るコミュニケーション

「周囲にどう思われるか」という不安への対処法は、 「事実」と「感情」を分ける ことに尽きます。職場に対して、あなたの心の苦しさのすべてを理解してもらう必要はありません。むしろ、理解してもらおうと期待しすぎると、無理解な言動に傷つくことになります。

「体調不良が続いており、医師の診察を受けたところ、一定期間の静養が必要との診断を受けました。ご迷惑をおかけしますが、診断書に従い、〇月〇日までお休みをいただきます」

このレベルの事務的な報告で十分です。診断書があれば、会社側はそれを「業務上の命令」に近い重みで受け止めなければなりません。感情的な説明を省くことで、余計な摩擦や罪悪感を減らすことができます。また、最近は、「休職」に対して会社側も経験があり、理解を示してくれるところが増えました。

無理をして精神疾患につながることは、あなたにとっても、会社にとっても、家族にとってもプラスにはなりません。 早めに対策し、エネルギーを充填して戻ってくること。あるいは、自分に合う環境へと戦略を練り直すこと 。それは極めて合理的な選択なのです。

最後に―迷っているあなたへ

「休むのは甘えか」という問いに、客観的な正解はありません。しかし、「休むべきタイミング」は、あなたの体が発しているサインの中に明確に存在します。もし、この記事を読みながら「自分に当てはまるかもしれない」と感じたのなら、しっかり受診を考えてください。