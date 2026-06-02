居酒屋の厨房に立つ佐藤克己さん「一言で言うと楽しいよね。楽しい」能登半島地震から2年以上が経った今も、廃校の一室で眠る男性はそう言って笑います。石川県輪島市深見町に移住し、NPO法人紡ぎ組の代表として活動を続ける佐藤克己さん。被災地の"復興"という言葉では収まりきらない、ひとりの男の生きざまが見えてきます。「とにかく全員を説得して避難させるのは、ものすごく苦労した」東京都府中市出身の佐藤さんが、輪島市深