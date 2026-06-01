【モデルプレス＝2026/06/01】TBSでは、7月18日午後2時から夏の大型音楽特番「音楽の日2026」を8時間にわたって放送。総合司会はTBSの安住紳一郎アナウンサーと江藤愛アナウンサーが務める。安住アナ、チア部所属の甥っ子がに「びっくり」「かっこいい」と反響◆「音楽の日2026」放送決定「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった同番組は、今回で放送16回目を迎える。今回の番組テーマは「こえる。