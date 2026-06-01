「音楽の日2026」7月18日放送決定 司会は安住アナ＆江藤アナ
【モデルプレス＝2026/06/01】TBSでは、7月18日午後2時から夏の大型音楽特番「音楽の日2026」を8時間にわたって放送。総合司会はTBSの安住紳一郎アナウンサーと江藤愛アナウンサーが務める。
安住アナ、チア部所属の甥っ子がに「びっくり」「かっこいい」と反響
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった同番組は、今回で放送16回目を迎える。今回の番組テーマは「こえる。きこえる。」。冬季五輪、WBC、サッカーワールドカップと、世界中が歓喜に沸くスポーツの年。そして、今年は東日本大震災から15年。
番組では“音楽のチカラ”で日本中の想いをひとつにし、最高の「こえる。きこえる。」を、音楽と共に届ける。豪華出演アーティストやスペシャル企画の続報は、「CDTVライブ！ライブ！」などで発表される予定だ。（modelpress編集部）
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安住アナ、チア部所属の甥っ子がに「びっくり」「かっこいい」と反響
◆「音楽の日2026」放送決定
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった同番組は、今回で放送16回目を迎える。今回の番組テーマは「こえる。きこえる。」。冬季五輪、WBC、サッカーワールドカップと、世界中が歓喜に沸くスポーツの年。そして、今年は東日本大震災から15年。
番組では“音楽のチカラ”で日本中の想いをひとつにし、最高の「こえる。きこえる。」を、音楽と共に届ける。豪華出演アーティストやスペシャル企画の続報は、「CDTVライブ！ライブ！」などで発表される予定だ。（modelpress編集部）
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