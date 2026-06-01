新スタジアム整備の今後の方向性を盛り込んだ、「基本方針案」が5月28日に公表されました。去年12月以降の協議を経て決まったものですが、協議内容は全て冒頭以外は非公開で実施されています。秋田放送は、ことし4月23日に開催された協議の内容の一部が記された文書を新たに入手しました。県への情報開示請求により明らかになったものです。出席者の個人名は掲載していません。*****************************【協議実施日時・場所