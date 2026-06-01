新スタジアム整備の今後の方向性を盛り込んだ、「基本方針案」が5月28日に公表されました。



去年12月以降の協議を経て決まったものですが、協議内容は全て冒頭以外は非公開で実施されています。



秋田放送は、ことし4月23日に開催された協議の内容の一部が記された文書を新たに入手しました。



県への情報開示請求により明らかになったものです。



出席者の個人名は掲載していません。



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【協議実施日時・場所】2026年4月23日（木）午後1時30分～2時45分まで開催場所は秋田市内【出席者】＜秋田県＞ スポーツ振興課5名＜秋田市＞ スポーツ振興課5名＜ブラウブリッツ秋田＞ 役員など3名【議事】◆三者の整備方針の再確認と今後の協議事項の確認を中心に、主な発言は以下のとおり。＜ブラウブリッツ秋田＞・募金については現在約760万円集まっている・（非開示＝黒塗り）・（非開示＝黒塗り）・（非開示＝黒塗り）・民間資金の担保が全額必要なのか、半分でいいのか、寄附の意向表明でいいのかなど、どの段階で事業をスタートできるかは今後協議していきたい。・Jリーグ基準の屋根緩和等も踏まえ、1万人規模を目安に、事業費を抑えながら、できるだけ収容人数を増やす計画を示したい。＜秋田県＞・スタジアム整備に係る基本的な事項を一本化していく場だと認識している。・企業版は市と足並みを揃えることになると思うが、できるだけ早く最大限協力したい。・県市共同で効果的なスキームを協議していきたい。・負担割合を「民間:県:市＝2:1:1」とする理由については、「BBが主たる使用者となること」、「県民理解を得るために必要であること」がある。・BBには、新スタジアムを整備することで、どのような理屈で収益が上がり、収容人数が増えるかなどを示していただきたい。＜秋田市＞・県の方針案にある「民間:県:市＝2:1:1」の負担割合に市も同意する。・「整備主体」「組織体制」「ふるさと納税」については、県市で協議をしていきたい。・「整備費・負担割合」、「施設規模」については、BBで考え方を整理して、次回の協議の場で示してほしい。・企業版については、市の担当課とも協議しており、現時点では、確実に事業を実施できるものでないと開始するのが難しいという認識である。*****************************開示請求実施 :5月8日開示決定日:5月22日文書の受領日 :5月29日♢♢♢♢♢クラブ側の発言の大部分は非開示（黒塗り）となっています。県は、以下の2点を判断理由にしています。①クラブの民間資金調達に関する情報で、公開すると当該法人の事業運営上の地位が損なわれると認められるため②新スタジアムの整備に向けた三者で合意すべき事項に関するクラブの意見であり、これを公開すると、未確定な情報により不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため