リモワ（RIMOWA）は、ポケモン30周年記念の日本オリジナルコレクションを6月2日に発売する。ポケモン30周年を記念し、「ポケットモンスター 赤・緑」に登場するポケモンを「旅のはじまり」「冒険心」「仲間との出会い」といったテーマで表現した。イタリア産レザーに型押しと手仕上げを施したラゲージチャーム3種とステッカーセット、ホイールセットを展開する。チャームは、ピカチュウはシルバーカラーのスーツケースと、ヒトカゲ