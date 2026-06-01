沖縄付近にある台風6号（チャンミー）は、勢力を維持したまま日本列島へと進み、2日(火)の日中は九州付近に、3日(水)は速度を上げて近畿、東海、関東付近へと達しそうです。3日には、近畿、東海、関東で風速が30メートルの猛烈な風が吹き、24時間予想降水量は多いところで300ミリに達する見込みです。最新の情報に注意してください。台風6号は、1日午後5時現在で那覇市の西南西およそ50キロにあり、北西に時速およそ20キロの速さで