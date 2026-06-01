沖縄付近にある台風6号（チャンミー）は、勢力を維持したまま日本列島へと進み、2日(火)の日中は九州付近に、3日(水)は速度を上げて近畿、東海、関東付近へと達しそうです。

3日には、近畿、東海、関東で風速が30メートルの猛烈な風が吹き、24時間予想降水量は多いところで300ミリに達する見込みです。最新の情報に注意してください。

台風6号は、1日午後5時現在で那覇市の西南西およそ50キロにあり、北西に時速およそ20キロの速さで進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。

台風は勢力を維持したまま、2日にかけて南西諸島へと近づきそうです。

6月2日(火)の雨と風の予想ですが、台風の中心が南西諸島にかなり近づきそうです。2日午後3時は、種子島付近に進む予想です。中心付近の最大風速は30メートルの見込みです。また、発達した雨雲が九州や四国にかかり、日中から雨がかなり強まりそうです。

3日(水)には、台風の中心は未明からは近畿や東海に進むでしょう。速度を上げて東よりに進み、3日午後3時には、千葉県銚子市の南南西およそ40キロに達する予想です。中心付近の最大風速は30メートルで、勢力を保ったまま日本の南海上を横断しそうです。

台風6号は、2日の夕方以降はスピードを上げて西日本から東日本に進む見込みです。

西日本や東日本では3日にかけて、雨や風が激しくなりそうです。急な大雨や暴風に見舞われるおそれおそれがあります。

西日本では2日から3日にかけて、東日本では3日は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

今後の台風について、最新の情報に十分注意するようにしてください。