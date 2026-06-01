県内では、連日、去年を大幅に上回るペースでクマの目撃情報が寄せられています。人の生活圏に行動範囲を広げるクマ。子どもたちを守るための対策も始まっています。先月29日、由利本荘市西目町の住宅に設置された、防犯カメラの映像です。民家の間にあるブロック塀の上を器用に歩き、住宅地の道路を堂々と横切る1頭のクマ。別の角度から見てみると、向かいの家の敷地に入るのが確認できます。この翌日、約1.5キロ離れた地区